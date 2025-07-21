Авитаминоз и тяжелые осложнения: что будет, если питаться только фастфудом

Фастфуд почти не содержит витаминов и клетчатки, а длительное питание одной лишь такой едой может вызвать авитаминоз и тяжелые осложнения, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«В 2024 году английские СМИ рассказывали о подростке, потерявшем зрение. Выяснилось, что юноша долгое время питался только фастфудом, медики предположили, что проблемы со зрением у него связаны с острым дефицитом витамина А», — рассказала Кашух.

Она пояснила, что в фастфуде мало питательных веществ — в основном там содержатся углеводы и жиры, мало белка, пищевых волокон и витаминов.

«Так что если рацион состоит только из фастфуда, со временем может развиваться авитаминоз, то есть тяжелый недостаток витаминов и минералов. Организм человека не умеет хранить микронутриенты про запас: каждый день они нужны, чтобы поддерживать работу всех органов и систем», — разъяснила врач.

Кашух отметила, что если микронутриенты не поступают с пищей, начинается истощение. Даже при том, что человек получает достаточно калорий.

Специалист заключила, что на такой диете увеличивается риск ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

21 июля отмечается День нездоровой пищи, по-другому — День вредной еды. Считается, что в честь этого праздника можно отказаться от диет и запретов и побаловать себя вреднстями и вкусностями.