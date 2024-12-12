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Абхазия заплатила 18,5 млн руб клиникам в России за лечение жителей

Абхазия погасила часть долга перед российскими клиниками за лечение своих граждан. Республика заплатила 18,5 млн руб., сообщает РИА Новости .

И. о. министра финансов Абхазии Владимир Делба отметил, что у страны накопился долг перед российскими клиниками, где проходили лечение граждане республики. Общая сумма задолженности — 55 млн руб.

По поручению и.о президента минфин республики изыскал 18,5 млн рублей. Эти деньги пошли на оплату части долга. Делба добавил, что фискальные органы продолжают изыскивать средства, чтобы пополнить доходы госбюджета.

Обычно на лечение в Россию отправляют граждан республики, которым невозможно оказать помощь на территории Абхазии.

Ранее Абхазия попросила Россию возобновить финансирование соцрасходов республики. Письмо с просьбой направили на имя Михаила Мишустина.