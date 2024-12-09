И.о. премьера Абхазии написал письмо Мишустину

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Абхазия попросила у России деньги на зарплаты и пособия

Исполняющий обязанности главы кабинета Абхазии Валерий Бганба обратился к российскому коллеге Михаилу Мишустину с просьбой возобновить финансирование социальных расходов республики, сообщает РБК .

«Я обратился с письмом к Мишустину, чтобы разморозили софинансирование заработных плат, в целом социальные выплаты», — заявил абхазский чиновник.

Ранее и. о. министра финансов Абхазии Владимир Делба заявил, что у республики нет денег для выплаты зарплат бюджетникам и силовикам из-за высоких расходов на приобретение российского электричества.

В республике с 10 декабря принято решение по ночам отключать интернет и электроэнергию.

Ранее парламент Абхазии не ратифицировал инвестсоглашение с Москвой. Оппозиция устроила массовые протесты. В результате абхазский президент Аслан Бжания покинул свой пост.