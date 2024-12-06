Бюджетники в Абхазии остались без зарплат после остановки помощи из Москвы

Исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир Делба заявил, что у республики нет денег для выплаты зарплат работникам бюджетной сферы, в том числе силовым структурам. Ранее Россия приостановила финансово-экономическую помощь Абхазии из-за того, что последняя не выполнила ряд обязательств, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» .

По словам и. о. главы Минфина, весь абхазский госбюджет тратится на оплату перетока российского электричества.

С 1 сентября Россия приостановила денежную помощь Абхазии. Такой шаг сделан из-за того, что Сухум не выполнил взятые на себя обязательства в рамках гармонизации законодательств двух государств.

Ранее парламент Абхазии не ратифицировал инвестиционную сделку с Россией, из-за которой в республике начались массовые протесты. В результате митингов и штурма протестующими правительственных зданий абхазский президент Аслан Бжания ушел в отставку.