60 детей родились в Москве в новогоднюю ночь

В московских роддомах и перинатальных центрах в новогоднюю ночь родились 60 малышей, сообщается на сайте mos.ru .

Как уточнила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, из них было 28 мальчиков и 32 девочки.

«Последним в 2024 году родился малыш в перинатальном центре ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой: ребенок, чей вес составил 4140 граммов, совсем чуть-чуть, всего 16 минут, не дотерпел до боя курантов», — сказала вице-мэр.

Как добавила Ракова, первым в новом году, в 00:09, родился малыш весом 3380 граммов, роды приняли в роддоме № 1 при ГКБ имени Ф. И. Иноземцева.

По ее словам, на сегодняшний день все новорожденные отдыхают вместе с мамами, об их самочувствии и здоровье заботятся опытные медработники.

В Московской области в новогоднюю ночь родились 25 мальчиков и девочек.