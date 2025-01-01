25 детей появились на свет в новогоднюю ночь в Подмосковье

В Московской области в ночь с 31 декабря на 1 января родились 25 малышей, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

Среди новорожденных — 11 девочек и 14 мальчиков.

Первым в регионе родился мальчик. Это произошло 1 января в 00:10 в роддоме Воскресенска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.