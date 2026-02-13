В Одинцовской гимназии №14 провели занятие о сервисе и туризме

В гимназии №14 Одинцова 12 февраля состоялось занятие для учеников 6–9 классов, посвященное профессиям в сфере сервиса и туризма. Мероприятие прошло в рамках курса внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты».

В ходе интерактивной беседы школьники обсудили, с какими специалистами сталкиваются путешественники: от менеджеров по бронированию до экскурсоводов и администраторов гостиниц. Учащиеся приняли участие в игре, где перечисляли услуги салонов красоты, ресторанов, турагентств и парков аттракционов, что позволило им увидеть разнообразие профессий в этих сферах.

После просмотра тематического видеоролика школьники проанализировали современные тенденции туризма, такие как экологические маршруты, AR-экскурсии и использование искусственного интеллекта для подбора маршрутов. Особое внимание уделили личным качествам, необходимым для работы в индустрии гостеприимства: ответственности, доброжелательности, умению работать в команде и решать нестандартные задачи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.