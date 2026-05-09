Туры на лайнер с хантавирусом продают за 1,5 млн рублей в России
Российские турагентства продают путешественникам туры на круизный лайнер MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса. Стоимость путевок доходит до 1,5 млн рублей, сообщает SHOT.
Вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере MV Hondius. Несколько заболевших уже умерли. Пассажиров теперь разыскивают по всему миру. Иностранных путешественников с корабля эвакуируют в свои страны.
Ближайший запланированный тур на этом лайнере стартует 23 ноября. Корабль выйдет из аргентинской Ушуайи и пойдет до Антарктического полуострова. Цены стартуют от 834 тыс. рублей за человека за 11 дней.
Как отметили в туркомпании, специалисты надеются, что круиз состоится, а очагов опасного хантавируса на MV Hondius уже не будет.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.