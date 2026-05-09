Туры на лайнер с хантавирусом продают за 1,5 млн рублей в России

Российские турагентства продают путешественникам туры на круизный лайнер MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса. Стоимость путевок доходит до 1,5 млн рублей, сообщает SHOT .

Вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере MV Hondius. Несколько заболевших уже умерли. Пассажиров теперь разыскивают по всему миру. Иностранных путешественников с корабля эвакуируют в свои страны.

Ближайший запланированный тур на этом лайнере стартует 23 ноября. Корабль выйдет из аргентинской Ушуайи и пойдет до Антарктического полуострова. Цены стартуют от 834 тыс. рублей за человека за 11 дней.

Как отметили в туркомпании, специалисты надеются, что круиз состоится, а очагов опасного хантавируса на MV Hondius уже не будет.

