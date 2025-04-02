Туристы требуют миллионы с гостиницы в Анапе из-за сорванного отдыха

Россияне заранее заплатили за отдых в анапском отеле, но из-за разлива мазута решили отменить его. Деньги им не возвращают, хотя договор это предусматривает, сообщает SHOT .

Как рассказала москвичка Анна, она вместе с семьей заплатила за 10-дневный отдых в отеле Mira Family Resort & Spa Anapa Miracleon 5* 210 тыс. рублей. Оформили договор и перевели деньги еще в ноябре 2024 года, а сама поездка была запланирована на июль 2025 года.

Из-за крушения танкеров и разлива мазута в Черном море семья решила отменить путешествие. Анна попросила вернуть администрацию отеля деньги. Женщина утверждает, что в договоре этот пункт был описан, средства должны были перевести обратно в течение 45 дней.

Но на данный момент прошло уже 90 дней, а деньги семье так и не вернули. Как утверждает Анна, точно так же отдых решили отменить еще около 50 туристов, деньги им не вернули.

Обманутые путешественники создали чат и заплатили юристу, чтобы вернуть средства. В отеле же объяснили задержки «сложными внутренними процессами».

Еще одна пострадавшая, Надежда из Волгограда, даже обратилась с претензией в суд. Она заплатила за отдых 148 тыс. рублей, но затем написала заявление на возврат денег. Средства ей еще не вернули.

Разлив мазута произошел 15 декабря 2024 года из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Нефтепродукты прибило к берегам Краснодарского края.