Туристам рассказали, что делать перед поездкой в Азию

По словам Даевой, перед поездкой важно проверить рекомендации по вакцинации для конкретной страны на профильных сайтах по контролю заболеваемости. Большинство прививок не входит в ОМС, поэтому их нужно делать платно и заранее — минимум за месяц до вылета, чтобы успел сформироваться иммунитет.

«Я обычно пациентам рекомендую заходить на сайт по контролю заболеваемости… Озаботиться прививками надо где-то за месяц до поездки», — пояснила Даева в интервью радио Sputnik.

Во время отдыха врач советует внимательно относиться к питанию и воде. Пить следует только кипяченую или бутилированную воду, избегать напитков со льдом из проточной воды и выбирать хорошо термически обработанную пищу. Экзотические блюда могут вызвать расстройство желудка, которое легко спутать с инфекцией.

Специалист рекомендовала собрать аптечку: жаропонижающие и обезболивающие, противоаллергические средства, крем от ожогов, кишечные антисептики и препараты, принимаемые на постоянной основе. При серьезных симптомах лучше обращаться за медицинской помощью по страховке, добавила врач.

