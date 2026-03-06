Стала бомжом: бойфренд бросил 21-летнюю россиянку без денег во Вьетнаме

21-летняя россиянка стала бездомной во Вьетнаме прямо во время романтического турне с бойфрендом. Молодой человек бросил ее без денег в чужой стране, девушке пришлось скитаться по улицам, сообщает Baza .

В родном Калининграде у Марии завязался бурный роман с мужчиной, который был старше ее на 17 лет. Новый возлюбленный предложил отправиться в романтическое путешествие в Нячанг — полностью за его счет. Однако во время отдыха он злоупотреблял алкоголем, что приводило к частым ссорам. В новогоднюю ночь после очередного скандала мужчина психанул и бросил Марию на улице.

Девушка осталась без средств к существованию и обратилась за помощью к родственникам, но они смогли собрать лишь 80 тыс. рублей на билет домой. В течение 2 месяцев Мария скиталась по Вьетнаму, ночуя где придется. Также она просила у местных и русскоговорящих туристов денег на еду. К этому моменту девушка уже просрочила визу.

В конце февраля Марию нашли российские волонтеры. Чтобы вернуться в Россию, ей необходимо оплатить не только билет, но и штраф, а также расходы на депортацию. Волонтеры устроили Марию в реабилитационный центр для бездомных и в настоящее время собирают средства для помощи.

После возвращения домой россиянка обещает одуматься: хочет поступить в университет и накопить финансовую «подушку», чтобы больше никогда не оказаться в подобной ситуации.

