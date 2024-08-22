Шри-Ланка вводит безвизовый режим для граждан России

С 1 октября этого года Шри-Ланка упрощает правила въезда для 35 государства. Возможность безвизового посещения страны получили и граждане России, сообщает URA.ru .

По информации британской газеты Daily Mirror, власти Шри-Ланки разрешили посещать страну без виз сразу гражданам 35 стран. В их число вошли также государства Евросоюза, США, Казахстан, Белоруссия, Великобритания и так далее.

Ранее премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин одобрил постановление о продлении действия безвизового режима для россиян на срок до 60 дней. Такой же режим теперь будет действовать в отношении жителей 93 стран, которые посещают королевство как туристы.

Тем временем визовые центры Португалии ограничили работу во всех российских городах. Срок рассмотрения заявки на визу может доходить до 45 дней.