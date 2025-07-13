Птенцы лебедей и японских журавлей появились на свет в Московском зоопарке

По два птенца у двух пар черных лебедей, два птенца у пары лебедей-шипунов и один — у пары краснокнижных японских журавлей родились в Московском зоопарке. Птенцы вместе с родителями содержатся в отдельном вольере, где о них заботятся зоологи, сообщается на сайте мэра Москвы.

В конце мая на свет появился птенец японского журавля. Сейчас он находится в вольере «Японский дворик» вместе с родителями. Журавли этого вида создают постоянные пары и остаются верными друг другу на всю жизнь. Оба родителя по очереди высиживают яйцо в течение месяца, а затем вместе заботятся о своем потомстве.

«Самка отложила яйцо в конце апреля, спустя месяц вылупился чудесный птенец. Пока он покрыт детским рыже-коричневым пухом и повсюду следует за мамой и папой», — сказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что птенец журавлей питается мясом, рыбой, яйцами, творогом, комбикормом, насекомыми и грызунами. Родители сначала измельчали пищу и кормили птенца из клюва, но теперь он может питаться самостоятельно.

Японский журавль, занесенный в Международную Красную книгу, гнездится в России, Японии и Китае. В мире осталось около 2,5 тыс. особей. С 2002 года Московский зоопарк участвует в программе по выпуску выращенных в неволе птиц на Дальний Восток.

В начале июня на Большом и Гиббоньем прудах вылупились птенцы черных лебедей и пара лебедей-шипунов. Специалисты заметили подготовку к этим событиям: пары строили гнезда, а самцы охраняли территорию. Птенцы вылупляются через 35 дней, затем три дня обсыхают под присмотром матерей. После этого семьи отправляются на пруд. Зоологи отлавливают птенцов и переносят в вольерный комплекс «Ручеек» для безопасности, чтобы избежать нападений взрослых птиц.

Птенцов кормят тертыми овощами, зерном и салатом. С десяти дней им дают нарезанную белокочанную капусту. При этом родители продолжают заботиться о птенцах, усложняя кормление.

Ранее стало известно, что с января 2025 года и по июнь включительно в Московском зоопарке родились почти 200 детенышей у разных видов зверей, большинство из которых краснокнижные и редкие животные.