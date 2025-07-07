Сергунина: за полгода в Московском зоопарке родились почти 200 детенышей

Начиная с января 2025 года и по июнь включительно в Московском зоопарке родились почти 200 детенышей у разных видов зверей, большинство из которых краснокнижные и редкие животные. Посетители зоопарка в том числе могут увидеть маленьких мадагаскарских удавов, эластичных черепах и птенцов журавля-красавки, а также малыша капибара, об этом рассказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Сейчас в зоопарке насчитывается больше 15 тысяч особей, и число подопечных постоянно увеличивается. Помимо новорожденных, есть и те, кого привозят из других мест обитания. Только с начала года столичные специалисты приняли свыше 100 таких животных», — рассказала Сергунина.

Также, по словам Сергуниной, в Московский зоопарк привезли новых животных. Среди птиц появились представители кудрявых пеликанов, каравайки и исландские гоголи. Специалисты вернули в зоопарк стервятников, которых не было в нем более 50 лет. Также завезли новые рептилии — змеи и гекконы, а еще два морских зайца.

Зоопарк часто становится домом для животных, которых спасли от плохих условий. Например, в марте сюда привезли пуму по имени Геркулес. Его забрали у жителя Кунцево, который держал дикую кошку в обычной квартире несколько лет.

С осени прошлого года на сайте mos.ru можно смотреть онлайн-трансляции из вольеров и наблюдать за животными, не выходя из дома. На данный момент в 21 вольере зоопарка разместили 71 камеру, которые снимают разных животных: панд, манула, медоедов, слонов, капибар, карликового бегемота, горилл, семью орангутанов, сурикатов, рысей и других. Летом трансляции можно смотреть ежедневно с 7:30 до 22:00. Ночью показывают записи дневных эфиров, прямая трансляция не ведется.