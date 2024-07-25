Визовые центры Португалии прекратили полноценную работу в России

Визовые центры Португалии ограничили работу во всех российских городах. Срок рассмотрения заявки на визу может доходить до 45 дней, сообщает Telegram-канал «Улететь» .

С начала июля португальские визовые центры не открывают новые слоты на подачу документов, а старые заявки рассматривают очень долго. Это связано с острой нехваткой сотрудников после взаимной высылки дипломатов.

«Сколько продлится такая ситуация — неизвестно. Фактически работа остановлена», — говорится в сообщении.

Подачу документов на португальский шенген необходимо согласовывать с консульством. Для этого россиянам нужно написать на электронную почту посольства и объяснить срочность визита в Португалию. При этом срок рассмотрения заявки на визу может доходить до 45 дней.

Ранее премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин одобрил постановление о продлении действия безвизового режима для россиян на срок до 60 дней. Это облегчит туристам поездки в страну и станет стимулом для развития ее экономики.