сегодня в 16:44

Безвизовый режим для россиян в Таиланде теперь действует 60 дней

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин одобрил постановление о продлении действия безвизового режима для россиян на срок до 60 дней, сообщает ТАСС .

Такой же режим теперь будет действовать в отношении жителей 93 стран, которые посещают королевство как туристы.

В правительстве уточнили, что премьер-министр отнес туристический сектор к числу движущей силы экономики Таиланда.

Увеличение срока безвизового режима облегчит туристам поездки в страну и станет стимулом для развития ее экономики.