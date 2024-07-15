Безвизовый режим для россиян в Таиланде теперь действует 60 дней
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Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин одобрил постановление о продлении действия безвизового режима для россиян на срок до 60 дней, сообщает ТАСС.
Такой же режим теперь будет действовать в отношении жителей 93 стран, которые посещают королевство как туристы.
В правительстве уточнили, что премьер-министр отнес туристический сектор к числу движущей силы экономики Таиланда.
Увеличение срока безвизового режима облегчит туристам поездки в страну и станет стимулом для развития ее экономики.