Россиян предупредили об аресте в случае появления в купальнике вне пляжа

Юрист Илья Русяев предупредил россиян, что за появление в купальнике вне водоемов и специально отведенных для купания мест могут привлечь к ответственности и даже арестовать, сообщает «Лента.ру» .

Нельзя появляться в купальниках, например, в парках, на детских площадках, в общественном транспорте, особенно в присутствии детей. Это могут расценить как нарушение общественного порядка. Если человек при этом ведет себя агрессивно, ругается матом либо пристает к окружающим, ему могут вменить мелкое хулиганство.

Любителю позагорать в общественных местах придется заплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей. За мелкое хулиганство и вовсе могут арестовать на 15 суток.

Ранее Русяев прокомментировал, действительно ли владельцев дачных участков могут оштрафовать за рубку деревьев. Хотя статья 8.28 КоАП РФ предусматривает наказание за незаконную вырубку, ее применение к землям, не входящим в лесной фонд, вызывает вопросы.