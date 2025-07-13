Названа причина смерти мужчины без глаз, найденного в Екатеринбурге
На пустыре в Верх-Исетском районе Екатеринбурга в мае была обнаружена страшная находка — тело мужчины с выколотыми глазами. Судмедэкспертиза показала, что смерть все же носит криминальный характер, сообщает E1.RU.
Рассматривалась версия передозировки наркотиками. Мужчина мог нанести себе подобные увечья самостоятельно, но это предположение не нашло подтверждения. Смерть наступила в результате ЧМТ, а глаза выклевали птицы. Выясняется, кто расправился с несчастным.
«Скорее всего, его убили в другом месте, а на пустырь уже привезли. Глаз его лишили птицы, а не люди», — заявил источник.
По словам очевидцев, труп лежал на пустыре, а его одежда была раскидана вокруг в хаотичном порядке. У мужчины был сломан нос, лицо и пальцы были в крови, а глаза отсутствовали. Полиция установила личность погибшего — это местный житель, у которого были проблемы с наркотиками.