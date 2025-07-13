Названа причина смерти мужчины без глаз, найденного в Екатеринбурге

На пустыре в Верх-Исетском районе Екатеринбурга в мае была обнаружена страшная находка — тело мужчины с выколотыми глазами. Судмедэкспертиза показала, что смерть все же носит криминальный характер, сообщает E1.RU .

Рассматривалась версия передозировки наркотиками. Мужчина мог нанести себе подобные увечья самостоятельно, но это предположение не нашло подтверждения. Смерть наступила в результате ЧМТ, а глаза выклевали птицы. Выясняется, кто расправился с несчастным.

«Скорее всего, его убили в другом месте, а на пустырь уже привезли. Глаз его лишили птицы, а не люди», — заявил источник.

По словам очевидцев, труп лежал на пустыре, а его одежда была раскидана вокруг в хаотичном порядке. У мужчины был сломан нос, лицо и пальцы были в крови, а глаза отсутствовали. Полиция установила личность погибшего — это местный житель, у которого были проблемы с наркотиками.