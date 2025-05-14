В Екатеринбурге нашли голого мертвого мужчину с выколотыми глазами

На пустыре в Верх-Исетском районе Екатеринбурга обнаружена страшная находка — тело мужчины с выколотыми глазами. Он был в нижнем белье и лежал в неестественной позе, сообщает E1.RU .

По словам очевидцев, труп лежал на пустыре, а его одежда была раскидана вокруг в хаотичном порядке. Похоже, что у мужчины сломан нос, лицо и пальцы были в крови, а глаза выклеваны птицами либо выдавлены.

«Жуткая картина. Мы думаем, что, возможно, это дело рук какого-то маньяка», — рассказал местный житель.

Полиция установила личность погибшего — это местный житель, у которого были проблемы с наркотиками. Сотрудники правоохранительных органов отрабатывают как криминальную версию, так и передозировку. В том числе мужчина в измененном состоянии мог сам выдавить себе глаза.

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