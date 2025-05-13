Мертвую женщину и двух девочек нашли в гараже в Саратове

СК устанавливает обстоятельства гибели женщины и 2 детей в гараже в Саратове

В Саратове в гараже обнаружили тела двух девочек 3 и 7 лет и их матери. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Саратовской области.

Трупы обнаружили в одном из гаражей ГСК «Жигули» 13 мая. Дети были найдены в машине. Рядом в гараже находилось тело их матери.

Криминалисты осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Насильственных следов смерти не обнаружено. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее под Казанью 14-летняя дочь забила спящую мать ножом. Подросток созналась в убийстве. Выяснилось, что незадолго до убийства мать с дочерью поругались.