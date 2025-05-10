«Чтобы больше не ругала»: 14-летняя дочь забила спящую мать ножом под Казанью
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Под Казанью 14-летняя дочь забила спящую мать ножом после семейного конфликта. Подросток созналась в убийстве, сообщает KazanFirst.
Трагедия произошла утром 8 мая в коттеджном поселке Центральная Ореховка. В одном из домов было обнаружено тело 39-летней женщины с множественными ножевыми ранениями шеи и груди. Дочь убитой дала признательные показания.
Выяснилось, что незадолго до убийства мать с дочерью поругались. Утром девочка взяла нож и начала наносить удары спящей матери со словами: «Чтобы мама больше не ругала».
В настоящее время 14-летней девочке назначена психолого-психиатрическая экспертиза. До этого ребенок на учете у психиатра не стоял.
Семья, в которой росла девочка, считается состоятельной и счастливой. Отец девочки — успешный предприниматель, который управляет крупной сетью салонов красоты. Бьюти-студии находятся в разных городах, включая Москву, Казань, Тверь и Рязань.