«Я сдаюсь»: Лера Кудрявцева боится, что ее муж умрет от алкозависимости

Телеведущая Лера Кудрявцева шокировала поклонников пронзительным постом. Звезда заявила, что сдается и опускает руки в борьбе с алкогольной зависимостью мужа, хоккеиста Игоря Макарова. По ее словам, она сделала все, что могла.

«Рехабы, кодировки, врачи, клиники. При этом Машуля (дочь супругов — ред.) ничего не должна видеть и знать, на работе улыбаться. В какой-то момент я думала, что сойду с ума и только очередной рехаб давал мне возможность продышаться», — написала Кудрявцева в Telegram-канале.

Она подчеркнула, что уже «невозможно ничего сделать», знаменитость опускает руки. Телеведущая также призналась, что стала созависимой и не может бросить мужа из-за страха, что он умрет.

«И самое страшное, что я всю вину беру на себя. Ведь не дай Бог, что произойдет — я всю жизнь себе этого не прощу», — добавила звезда.

Ранее известный врач-нарколог и психиатр Василий Шуров прокомментировал ситуацию в семье Кудрявцевой и Макарова. Он считает, что ведущей необходима психологическая помощь, ситуация в семье зашла в тупик.