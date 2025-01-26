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Сергей Лазарев пожаловался на горную болезнь в Южной Америке

Известный певец Сергей Лазарев рассказал своим поклонникам, что едва не погиб из-за горной болезни во время путешествия по Южной Америке, сообщает журнал Passion.ru .

Артист регулярно делится фотографиями с подписчиками в соцсетях и рассказывает о своем путешествии.

После посещения Бразилии и Аргентины Лазарев отправился в Боливию, где на высоте более 4500 метров над уровнем моря Сергей почувствовал себя плохо. Выяснилось, что это были симптомы горной болезни.

«Тут очень высоко, воздух разреженный. Дышать невозможно! Кислорода мало. В машине кислородные баллоны», — поделился Лазарев.

Он подчеркнул, что из-за нехватки кислорода голова становилась тяжелая, а передвижения — медленными. Усугубляет ситуацию сильная одышка.

При этом Лазарев добавил, что ради увиденных пейзажей однозначно «стоит потерпеть». Исполнитель хита «Это все она» уже погулял по национальным паркам и увидел огромную популяцию фламинго.

Ранее стало известно, что продюсер Константин Меладзе побоялся возвращаться в Россию вместе со своим братом Валерием, который приезжал навестить могилу отца в годовщину его смерти.