Константин Меладзе побоялся возвращаться в Россию вместе с братом

Продюсер Константин Меладзе побоялся возвращаться в Россию вместе со своим братом Валерием, который приезжал навестить могилу отца в годовщину его смерти. Родственники пообщались по видеосвязи прямо на кладбище, сообщает SHOT .

Валерий приехал на могилу отца вместе с дочками Ариной и Софьей и другими членами семьи. На опубликованных кадрах видно, что певец показывает могилу старшему брату по видеосвязи. В это время продюсер едет за рулем.

Константин Меладзе имеет два гражданства — грузинское и украинское. В России у него был вид на жительство, но его аннулировали. По закону, иностранцы должны каждый год подтверждать свое присутствие в стране, а Меладзе покинул Россию сразу после начала спецоперации.

При этом его компания «Меладзе мьюзик» продолжает работать и приносить продюсеру миллионы. Например, в 2023 году чистая прибыль составила 16,7 млн рублей. Тогда же ТЦ на Касимовской в Москве, принадлежащий его брату, заработал 15,5 млн рублей.

Из России продюсер уехал с певицей Верой Брежневой, но позже пара приняла решение о разводе. Где сейчас живет Константин Меладзе, неизвестно. Однако он упорно пытается продать виллу в Крыму, но пока безуспешно.

В преддверии Нового года Меладзе-младшего заметили в московском ресторане. Он отдыхал в компании певицы Славы и ее дочери Александры.