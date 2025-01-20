Валерий Меладзе тайком вернулся в Россию, чтобы посетить кладбище

Посещение России Меладзе проходило в строгой секретности. По Москве артист передвигался на тонированных автомобилях Mercedes в сопровождении охраны. Во время приезда исполнитель повидался с матерью и родными, посетил могилу своего отца Шоты Меладзе.

Он скончался 19 января прошлого года в возрасте 90 лет. На кладбище певец несколько минут не выходил из машины, пока охрана проверяла территорию. Только после соблюдения всех мер предосторожности Меладзе подошел к могиле отца.

Через месяц артист отправится в мировое турне по США и Европе в честь своего 60-летия. Гастроли продлятся до 26 октября. Первым станет концерт в Баку, который состоится 28 февраля. В России он по-прежнему не выступает. Исключения — корпоративы. За них певец просит 15,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что московский ресторан 25-летней дочери Меладзе Софьи разорился и закрылся. В 2024 году на кухне сменились три шеф-повара, но это не помогло.