Ресторан дочери Валерия Меладзе разорился и закрылся

Ресторан Omela был открыт на улице Остоженка в начале 2022 года. Он специализировался на средиземноморской кухне, также к нему прилагался дорогой бар. Сейчас оба проекта закрылись.

В 2024 году на кухне сменились три шеф-повара, но это не помогло.

Ресторан числился за фирмой «Кафе Набоков». По данному ООО отмечен чистый убыток в 30 млн рублей.

Как отмечено на сайте ресторана, это дебютный гастропроект Софьи Меладзе. Он был создан в стиле элегантной повседневности. Концепция заведения: в ресторане светлые интерьеры, узнаваемая еда, за которой хочется возвращаться.