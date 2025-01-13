Ресторан дочери Валерия Меладзе разорился и закрылся
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Московский ресторан 25-летней дочери певца Валерия Меладзе Софьи разорился и закрылся, сообщает Mash.
Ресторан Omela был открыт на улице Остоженка в начале 2022 года. Он специализировался на средиземноморской кухне, также к нему прилагался дорогой бар. Сейчас оба проекта закрылись.
В 2024 году на кухне сменились три шеф-повара, но это не помогло.
Ресторан числился за фирмой «Кафе Набоков». По данному ООО отмечен чистый убыток в 30 млн рублей.
Как отмечено на сайте ресторана, это дебютный гастропроект Софьи Меладзе. Он был создан в стиле элегантной повседневности. Концепция заведения: в ресторане светлые интерьеры, узнаваемая еда, за которой хочется возвращаться.