Российским отелям рекомендовали не размещать туристов из КНР на четвертых этажах

Российским отелям рекомендуется избегать заселения китайских туристов в номера и на этажи с цифрой «четыре» в обозначении, сообщает ТАСС .

Об этом говорится в предварительном национальном стандарте (ПНСТ) РФ «Туризм и сопутствующие услуги. Рекомендации по адаптации объектов индустрии туризма для приема иностранных туристов».

Согласно документу, цифра «четыре» воспринимается в Китае как несчастливая из-за созвучия со словом «смерть».

В номерах для китайских туристов должны быть чайник, листовой чай разных сортов (в том числе зеленый, улун, пуэр), травяные сборы, лапша быстрого приготовления в стаканах и одноразовые палочки. В меню отелей рекомендуется включить блюда китайской кухни: рис, лапшу, супы, паровые блюда, овощные гарниры и закуски, а также предоставить палочки и соевый соус.

В российском отеле турист из Поднебесной должен иметь возможность использовать привычные ему методы оплаты, подключаться к Wi-Fi с китайской SIM-карты, иметь доступ к китайским онлайн-платформам бронирования. Кроме того, отелям рекомендовали обеспечить наличие двуязычной информации (на английском и китайском языках).

Ожидается, что предварительный национальный стандарт начнет действовать в России с 1 июня текущего года. При этом документ имеет рекомендательный статус.

