Эксперт оценил курс юаня на фоне дорогой нефти и бюджетного правила

Эксперт Тимошенко: курс юаня в конце апреля будет в коридоре 11–11,25 рубля

Курс китайского юаня на Московской бирже сохраняет умеренную волатильность, оставаясь в торговом диапазоне 11,00–11,25 рубля. О том, какие факторы сейчас поддерживают рубль и какие давят на китайскую валюту, РИАМО рассказал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По словам эксперта, российская валюта продолжает получать поддержку со стороны экспортной выручки. Ключевым драйвером здесь выступает рост цен на нефть.

«В марте на фоне высоких цен на нефть морской экспорт нефти из РФ продемонстрировал прирост в юанях на 22%», — уточнил Тимошенко.

Кроме того, национальную валюту страхует денежно-кредитная политика ЦБ РФ. Недавнее решение Банка России снизить ключевую ставку, по словам аналитика, было уже заложено в котировки и не вызвало шока.

«Несмотря на тенденцию к ее постепенному снижению, ставка остается высокой, делая рублевые активы привлекательными. А значит — является фактором поддержки национальной валюты», — отметил он.

Тем не менее в паре с юанем у рубля есть и противовес. Главный риск для российской валюты, по мнению Тимошенко, связан с фискальной политикой.

«Не в пользу российского рубля в паре с юанем на Московской бирже — возобновление операций по бюджетному правилу уже в мае», — предупреждает эксперт.

Что касается самого юаня, то глобально он выглядит стабильно. Тимошенко обращает внимание, что китайской валюте удалось избежать сильной турбулентности на фоне ближневосточного конфликта и скачка нефтяных цен.

«Подобное обеспечивается мерами по сдерживанию его курса китайскими властями в рамках сохранения лидерства КНР в экспорте», — поясняет он.

Давление на юань оказывает внутренняя экономическая статистика, в частности, ситуация на рынке недвижимости. Согласно данным Национального бюро статистики Китая по итогам первого квартала, падение инвестиций в недвижимость составило 11,2% в годовом выражении. Именно эта напряженность не позволяет юаню покинуть обозначенный торговый коридор, отметил Тимошенко.

По его прогнозу, торговый диапазон юаня в конце апреля составит 11-11,25 рубля.

