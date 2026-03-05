Россиянам назвали 10 безопасных стран для отдыха
Фото - © Хмельницкий Вячеслав / Фотобанк Лори
Турэксперт Наталия Ансталь перечислила страны, которые россияне чаще выбирают для отдыха на фоне геополитической нестабильности, сообщает Life.ru.
По словам специалиста, туристы все чаще выбирают проверенные направления, где ниже риск проблем на границе и непредвиденных сложностей.
В список востребованных стран вошли Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка и Китай. Эти направления привлекают доступностью, развитой инфраструктурой и культурным разнообразием. Стабильным спросом также пользуются Египет и Турция, особенно Стамбул.
«К этому списку можно добавить страны ближнего СНГ — Армения, Азербайджан, Грузия. Они ближе по расстоянию, требуют меньших затрат времени и денег и при этом предлагают много интересных достопримечательностей и уютных городов. Если есть возможность потратить больше, стоит рассмотреть Мальдивы — это отличное место для уединенного и романтического отдыха», — подчеркнула Ансталь.
Эксперт отметила, что наибольший интерес сейчас вызывает Азия, прежде всего Китай с курортом Хайнань и мегаполисами Шанхаем, Пекином и Гонконгом. Особенно популярны туры во Вьетнам. По оценке Ансталь, туристический поток сместился с Ближнего Востока в сторону Азии из-за более широких возможностей для отдыха.
