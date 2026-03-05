Россиянам назвали 10 безопасных стран для отдыха

Турэксперт Наталия Ансталь перечислила страны, которые россияне чаще выбирают для отдыха на фоне геополитической нестабильности, сообщает Life.ru .

По словам специалиста, туристы все чаще выбирают проверенные направления, где ниже риск проблем на границе и непредвиденных сложностей.

В список востребованных стран вошли Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка и Китай. Эти направления привлекают доступностью, развитой инфраструктурой и культурным разнообразием. Стабильным спросом также пользуются Египет и Турция, особенно Стамбул.

«К этому списку можно добавить страны ближнего СНГ — Армения, Азербайджан, Грузия. Они ближе по расстоянию, требуют меньших затрат времени и денег и при этом предлагают много интересных достопримечательностей и уютных городов. Если есть возможность потратить больше, стоит рассмотреть Мальдивы — это отличное место для уединенного и романтического отдыха», — подчеркнула Ансталь.

Эксперт отметила, что наибольший интерес сейчас вызывает Азия, прежде всего Китай с курортом Хайнань и мегаполисами Шанхаем, Пекином и Гонконгом. Особенно популярны туры во Вьетнам. По оценке Ансталь, туристический поток сместился с Ближнего Востока в сторону Азии из-за более широких возможностей для отдыха.

