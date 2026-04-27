Сицинский: обучение в «Героях Подмосковья» помогает смотреть на мир по-новому

Участник программы «Герои Подмосковья», старший лейтенант Олег Сицинский поделился в беседе с РИАМО своим взглядом на ее значение. По его словам, каждый человек сам для себя определяет, что именно ему дает эта инициатива. Для него лично это прежде всего — возможность взглянуть на мир иначе и понять основные принципы работы программы.

Сицинский уверен, что участие в проекте помогает сформировать собственное понимание и оценить, насколько человек соответствует поставленным задачам.

Таким образом, по мнению офицера, программа является важной не только с практической точки зрения, но и в плане формирования мировоззрения участников. Он считает, что такой опыт точно не проходит бесследно и приносит пользу.

«Что касается смысла программы, то думаю, каждый для себя определяет это сам. Для меня это в первую очередь мировоззренческая история — понять, с чем ты имеешь дело, как это работает, насколько я соответствую, сформировать свое понимание. Мы еще в процессе, поэтому говорить о каких-то итогах пока рано, но с этой точки зрения это точно не зря», — рассказал Сицинский.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.)», — сказал Воробьев.

