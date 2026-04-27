Число российских водителей, готовых купить китайское авто, выросло в 1,5 раза

В преддверии начала Пекинского автосалона эксперты сервисов «Авито Авто» и «Авито Рекламы» провели опрос и выяснили, как россияне относятся к китайским автомобилям. Оказалось, что число российских водителей, готовых пересесть на китайский автопром, выросло в 1,5 раза. Результаты соответствующего опроса есть в распоряжении РИАМО.

Согласно результатам опроса, приобрести автомобиль китайского бренда готовы 42% респондентов. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос в полтора раза: тогда о такой готовности заявили 28% опрошенных. Наиболее открыты к покупке китайского автомобиля молодые люди: среди респондентов в возрасте 18–24 лет положительно на этот вопрос ответили 50%, а среди аудитории 25–34 лет — 49%. Это заметно выше, чем год назад, когда доля положительных ответов в этих возрастных группах составляла 29% и 36% соответственно. В возрастной группе 65+ динамика оказалась еще более заметной: за год готовность к покупке выросла более чем в два раза.

«Молодые потребители сегодня демонстрируют наибольшую открытость к китайским брендам. Они чаще готовы рассматривать новые для себя марки, внимательнее оценивают соотношение цены и оснащения и в целом менее привязаны к устоявшимся рыночным стереотипам. Это делает молодую аудиторию одним из ключевых драйверов роста интереса к китайским автомобилям», — рассказал руководитель продаж направления «Новые авто» Артем Хомутинников.

Почему россияне готовы покупать китайские машины

На решение в пользу китайского автомобиля в наибольшей степени влияет опыт владения других людей: этот фактор отметили 43% опрошенных. Еще 32% респондентов объяснили свою готовность к покупке изменениями на российском авторынке и ростом привлекательности китайских автомобилей на фоне доступных альтернатив. Для 26% важную роль сыграло более детальное знакомство с характеристиками таких машин, а расширение выбора марок и моделей на российском рынке повлияло на 25% участников опроса. Еще 15% отметили, что существенное значение для них имели отзывы на классифайдах и форумах. Иными словами, отношение к китайским автомобилям меняется за счет сочетания рыночных изменений, пользовательского опыта и более высокой информированности аудитории.

Китайским автомобилям больше всех доверяет молодежь 18-24 лет (43%). В группе 35–64 лет доверие выражают около 30% опрошенных. А вот старшее поколение доверяет китайцам меньше — 27%. Однако именно в старшей группе зафиксирован максимальный рост уровня доверия (+16 п. п. за год), что говорит о постепенном снижении скепсиса даже среди той аудитории, которая традиционно считается более консервативной в автомобильных предпочтениях.

«Китайские автомобили продолжают укреплять позиции в восприятии российских потребителей: доля покупателей, которые доверяют китайским автопроизводителям, составила 34%. Рост готовности к покупке, расширение модельного ряда и постепенный рост лояльности со стороны разных возрастных групп указывают на то, что автомобили китайских брендов становятся для россиян привычной и понятной покупкой. В целом результаты опроса показывают: за последний год отношение к китайским брендам стало более зрелым, спокойным и прагматичным», — добавил Хомутинников.

Роль рекламы

Онлайн-реклама влияет на решение о покупке автомобиля от китайского бренда у большинства респондентов. Для 16% она выступает одним из основных факторов выбора, 37% учитывают рекламные предложения, но окончательное решение принимают по другим параметрам, еще четверть (25%) опрошенных ориентируются на рекламу время от времени.

«В автомобильной категории реклама влияет не только на знание бренда, но и на решение о покупке: по данным исследования, большинство респондентов в той или иной степени учитывают ее при выборе китайского автомобиля. Медийная реклама работает с аудиторией, которая уже рассматривает покупку, поэтому для рекламодателей это возможность быть заметными в тот момент, когда пользователь выбирает между конкретными предложениями», — рассказал директор рекламного сервиса и стратегических партнерств «Авито» Яков Пейсахзон.

Чаще всего о предложениях по продаже автомобилей китайских брендов респонденты узнают из рекомендаций друзей, коллег и родственников, такой вариант выбрали 43% опрошенных. Чуть реже (42%) отмечают рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах. Далее следуют реклама на ТВ (39%), реклама в поисковых системах (34%) и в соцсетях (32%).

