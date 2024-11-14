Россияне не могут улететь с Бали из-за извержения вулкана
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Сотни российских туристов застряли на Бали из-за начавшегося извержения вулкана Левотоби Лаки-лаки на острове Флорес, сообщает SHOT.
Извержение началось в ночь на 4 ноября. В результате погибли уже 10 человек. Вулкан продолжает быть активным. Прогнозируется, что вскоре пепел дойдет до Бали. Из-за этого на острове массово отменяют международные рейсы.
Некоторые россияне уже вторые сутки ночуют в терминале Денпасара из-за отмененного рейса. Туристам не предоставляют ни еду, ни воду, ни тем более отель.
Представители China Southern Airlines и вовсе предложили россиянам забронировать билеты на будущее за свой счет. При этом цена на рейс до Москвы доходит до 700 тыс. рублей. Туристы сообщают, что у них не осталось денег ни на еду, ни на билеты.
Россиянам предложили сделать запрос на возврат средств. При этом максимальная сумма возврата — 100 тыс. рублей, тогда как сами билеты стоили от 250 тыс. руб. Запрос собираются рассматривать в течение 60 дней.
В посольстве россиянам порекомендовали избегать мест, которые расположены рядом с районами извержения вулкана. Полеты обещают возобновить через несколько дней.
Ранее россиянин утонул в бассейне на Бали из-за спора с друзьями. Ему было 25 лет.