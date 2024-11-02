Россиянин утонул в бассейне на Бали из-за спора с друзьями

На Бали 25-летний россиянин утонул в бассейне после того, как поспорил с друзьями о том, кто дольше сможет пробыть под водой, сообщает РИА Новости .

Индонезийский портал Detik написал, что трагедия произошла на одной из вилл в районе Переренан.

В бассейн нырнули три россиянина. Двое потом выплыли на поверхность, а третий так и остался под водой.

Мужчины подняли тело друга на поверхность. Они пытались сделать ему искусственные дыхание. Но ни их действия, ни помощь приехавших врачей не смогли вернуть погибшего к жизни.

Ранее на Бали избили и арестовали 39-летнего русского туриста, который угрожал ножом таксисту. На место ЧП выезжали полицейские.