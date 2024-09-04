На Бали избили и арестовали русского туриста, угрожавшего ножом таксисту

39-летнего Михаила К. избили и арестовали на Бали, потому что мужчина угрожал ножом таксисту, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как пишут местные СМИ, днем 3 сентября турист сел в такси на улице Джалан Рая. Потом он направил нож в сторону водителя. Шофер выбежал из машины и закричал, на помощь таксисту пришли очевидцы. Люди стали избивать злоумышленника палками и камнями.

Вскоре на место ЧП приехали полицейские. Мужчину доставили в отдел. Из-за незнания английского языка россиянин не смог объяснить мотивы поступка.

На сегодняшний день мужчина находится в изоляторе, он ждет помощи от консульства РФ. У него также взяли анализы на наркотики.