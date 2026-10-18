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Силы ПВО сбили 57 беспилотников над Ленобластью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 57 беспилотников над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко на платформе «Макс».

«Над территорией Ленинградской области сбито 57 БПЛА», — сообщил он.

В результате атаки БПЛА в Низино, Ломоносовского района, обломками БПЛА повреждены четыре автомобиля, произошло возгорание.

В регионе объявлена опасность БПЛА. Возможно понижение скорости мобильного интернета.

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