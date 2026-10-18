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Силы ПВО сбили 17 БПЛА над территорией Ленинградской области

Спецоперация

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 беспилотников над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко на платформе «Макс».

«Над территорией Ленинградской области сбиты 17 БПЛА. Боевая работа продолжается», -сообщил он.

В регионе объявлена опасность БПЛА. Возможно понижение скорости мобильного интернета.

Ранее сообщалось, что в небе над Ленобластью сбиты 11 БПЛА.

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