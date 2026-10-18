Блогера Ивана Золо задержали на концерте в Донецке

Блогера Ивана Золо (Ивана Золочевского) задержали на концерте в Донецке за футболку с символикой сатанизма*, в которой он ранее сделал несколько видео, сообщил он в Telegram-канале .

По его словам, эту футболку он купил в 2022 году.

«Теперь же мне сказали, что было нарушение. Незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому я полностью признал свою вину за эту ситуацию, обязуюсь удалить все видео, связанные с данной атрибутикой», — сообщил он.

Также он заявил, что утилизирует футболку. Блогер отметил, что с ним все в порядке и сообщил, что концерт в Мариуполе переносится.

Ранее Золо давал концерт в Москве. Артист не успел показать поклонникам всю концертную программу из-за того, что кто-то из толпы слушателей бросил на сцену петарду. Этот момент попал на видео.

*экстремистское движение, запрещено в РФ

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