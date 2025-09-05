Неизвестный сорвал концерт Ивана Золо в Москве, бросив петарду на сцену

Российский тиктокер, стример и музыкант Иван Золочевский, более известный как Ivan Zolo, 5 сентября давал концерт в Москве. Артист не успел показать поклонникам всю концертную программу из-за того, что кто-то из толпы слушателей бросил на сцену петарду. Этот момент попал на видео, пишет Telegram-канал «112» .

На опубликованных кадрах видно, как музыкант ходил по сцене с микрофоном в руках и исполнял одну из своих композиций. В какой-то момент неизвестный бросил на сцену петарду.

Судя по видео, Zolo не видел, что на сцену прилетела петарда, потому что отреагировал на случившееся только после того, как она взорвалась рядом с ним. В этот момент артист вздрогнул, на его лице был испуг. Он прервал исполнение песни, после чего концерт полностью остановили.

В результате взрыва петарды никто не пострадал. На момент публикации заметки информации о каких-либо задержаниях не поступало. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.