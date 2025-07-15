Угрожал расправой: полуголый неадекват пытался украсть байк в Нижнем Новгороде

Полуголый парень в Нижнем Новгороде пытался украсть байк и избить его хозяина

В Нижнем Новгороде неадекватный молодой человек решил украсть мотоцикл прямо на глазах у его хозяина, а когда получил отпор, то не на шутку разошелся и начал угрожать. Байкер поделился роликом в своем Instagram*-аккаунте.

Инцидент случился в Советском районе города недалеко от аквапарка «Океанис».

Все произошедшее случайным образом попало на камеру, установленную на байк. На кадрах видно, как босой парень в одних шортах подходит к припаркованному мотоциклу, берет лежавший на нем шлем, надевает его и садится на «железного коня».

В момент, когда к нижегородцу подходит владелец мотоцикла по имени Павел, тот буквально сходит с ума: сдергивает с себя шлем, швыряет его в байк, а затем роняет и само транспортное средство.

После того, как Павел сообщил неадеквату, что вызывает полицию, тот начал угрожать физической расправой, бегать по улице и кидаться чужой мотоэкипировкой. Пока байкер ждал приезда правоохранителей, агрессор скрылся.

Владелец мотоцикла написал заявление в полицию, он также просит помочь ему найти неадеквата. Вероятно тот был в состоянии измененного сознания.

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