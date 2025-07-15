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Команда «Балашиха» примет участие в Кубке Александра Овечкина по хоккею

Седьмой розыгрыш международного Кубка Александра Овечкина среди детско-юношеских хоккейных академий стартует в Подмосковье. Городской округ Балашиха на соревнованиях представит команда «Балашиха», сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Турнир, ставший визитной карточкой региона, пройдет с 2 по 9 августа и соберет рекордное количество участников — 24 команды из России, Белоруссии и Казахстана.

Юные хоккеисты сразятся за главный трофей вместе с ведущими академиями страны и ближнего зарубежья, включая команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Казани, Минска и Астаны.

По результатам жеребьевки, которую провел сам Александр Овечкин в прямом эфире Матч ТВ, хоккеисты из Балашихи попали в группу В вместе с командами из Мытищ, Астаны, Минска, Ярославля и Череповца.

Кубок Александра Овечкина проводится в рамках государственной программы «Спорт России» и ежегодно объединяет лучших юных хоккеистов, подтверждая статус одного из самых значимых турниров в сфере детско-юношеского спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.