РЭО запустил сервис для быстрого расчета экосбора

Российский экологический оператор (РЭО) сделал расчет экологического сбора для производителей и импортеров более удобным — теперь ставку можно узнать всего за 30 секунд с помощью нового конвертера РОП. Этот сервис размещен на сайте РЭО в разделе, посвященном расширенной ответственности производителей. Доступ к нему можно получить через специальную кнопку или напрямую по ссылке, сообщила пресс-служба РЭО.

«Мы создали понятный инструмент, который поможет компаниям быстрее ориентироваться в механизме расширенной ответственности производителей. Конвертер позволяет на первом этапе определить код и рассчитать сумму экосбора, не углубляясь в нормативные справочники», — отметили в пресс-службе ППК РЭО.

Сервис конвертера РОП позволяет:

найти код отхода или товара по его точному названию;

определить соответствующую фракцию согласно классификатору;

рассчитать сумму экосбора на основе актуальных ставок.

Инструмент поддерживает два режима работы: «Товары» и «Отходы». Для получения точного результата пользователю необходимо ввести конкретное наименование — например, «деревянная тара».

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — построение комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года вместо завершившегося в 2024 году нацпроекта «Экология» стартовал новый федеральный проект — «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель создать экономику замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит: