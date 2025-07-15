Централизованная система QR-платежей может стать лакомой целью для мошенников

Бесплатный доступ к инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК), согласно поправкам, принятым в июле Госдумой, выглядит привлекательно для банков и способен ускорить распространение технологии. Но отсутствие коммерческой мотивации у оператора системы может привести к недостатку инвестиций в развитие и поддержку сервиса, сообщил РИАМО основатель и CEO Payselection Гарик Кравцов.

Перенос сроков внедрения универсального QR-кода с поддержкой цифрового рубля на 1-3 года (до 2026-2028 годов в зависимости от той или иной категории участников платежного рынка) вызывает особые вопросы, отмечает эксперт.

«В мире платежные технологии развиваются стремительно, и пока мы будем готовить инфраструктуру, другие страны могут уйти далеко вперед. При этом обязательное подключение для торговых точек с выручкой от 120 млн рублей уже с 2026 года создаст дополнительную нагрузку на бизнес, которому придется параллельно адаптироваться к цифровому рублю», — подчеркивает эксперт.

По его словам, ситуация с эквайрингом в этих условиях становится неоднозначной. Унификация QR-платежей теоретически должна упростить жизнь и бизнесу, и потребителям. Однако на практике все будет зависеть от того, насколько гибкой окажется система. Если у бизнеса останется возможность выбирать между единым QR-кодом и альтернативными решениями, это поддержит здоровую конкуренцию. Если же система станет по-настоящему монопольной, можно столкнуться с застоем в развитии технологии и рисками для бесперебойности платежей, полагает Кравцов.

По его мнению, централизованная система QR-платежей потенциально может стать лакомой целью для мошенников. Поэтому критически важно, чтобы вместе с внедрением единого стандарта разрабатывались и механизмы защиты.

«В целом идея унификации платежей через QR выглядит перспективно, но успех будет зависеть от деталей реализации. Важно сохранить баланс между стандартизацией и конкуренцией, между скоростью внедрения и качеством решения», — резюмирует эксперт.