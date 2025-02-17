Россияне массово скупают путевки за границу после падения курса доллара

Жители России начали массово приобретать путевки на зарубежные курорты после того, как курс доллара упал. Спрос на отдых за границей вырос на 20%, сообщает SHOT .

После того, как курс доллара 13 февраля снизился до 92 рублей и с тех пор держится на этом уровне, россияне начали покупать путевки за границу на весну и лето. Жители РФ таким образом хотят сэкономить и купить билеты дешевле, пока американская валюта стоит меньше.

В рублях цена туров снизилась в среднем на 10%. При этом часть путешественников не спешит покупать путевки прямо сейчас. Россияне еще надеются, что доллар подешевеет сильнее.

Ранее директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов сказал, что мгновенной реакции дилеров на падение курса доллара не последует. Она будет растянута по времени.