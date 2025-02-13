Дилеры рассказали, как укрепление рубля скажется на ценах на автомобили
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ЦБ РФ опустил курс доллара почти на 2 рубля. Дилеры рассказали, как эта ситуация может отразиться на стоимости автомобилей, сообщает «Российская газета».
Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов считает, что мгновенной реакции не последует, она будет растянута по времени. Он подчеркнул, что производство и поставка автомобилей имеет большой временной лаг.
«Моментальное изменение курса валют не влечет за собой изменение отпускной стоимости товара», — заявил Иванов.
По его словам, цены изменятся после того, как курс валют снизится не менее чем на 10%. Заместитель гендиректора по продажам автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев выразил мнение, что колебания валют отразятся в среднесрочной перспективе.
В то же время глава дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин уверен, что на данный момент предпосылок к снижению стоимости машин нет.
«Автомобили, оплаченные дилерами в декабре прошлого года, когда доллар был крепко за 100, только сейчас приходят в страну», — объяснил он.
Ранее автоэксперт Петр Баканов заявил, что увеличение цены на 40–50 тыс. руб. на Lada Granta и Niva Legend является серьезной нагрузкой для их целевой аудитории.