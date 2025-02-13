Дилеры рассказали, как укрепление рубля скажется на ценах на автомобили

ЦБ РФ опустил курс доллара почти на 2 рубля. Дилеры рассказали, как эта ситуация может отразиться на стоимости автомобилей, сообщает «Российская газета» .

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов считает, что мгновенной реакции не последует, она будет растянута по времени. Он подчеркнул, что производство и поставка автомобилей имеет большой временной лаг.

«Моментальное изменение курса валют не влечет за собой изменение отпускной стоимости товара», — заявил Иванов.

По его словам, цены изменятся после того, как курс валют снизится не менее чем на 10%. Заместитель гендиректора по продажам автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев выразил мнение, что колебания валют отразятся в среднесрочной перспективе.

В то же время глава дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин уверен, что на данный момент предпосылок к снижению стоимости машин нет.

«Автомобили, оплаченные дилерами в декабре прошлого года, когда доллар был крепко за 100, только сейчас приходят в страну», — объяснил он.

Ранее автоэксперт Петр Баканов заявил, что увеличение цены на 40–50 тыс. руб. на Lada Granta и Niva Legend является серьезной нагрузкой для их целевой аудитории.