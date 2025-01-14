Ранее «АвтоВАЗ» сообщил, что повысил цены на две модели машин Lada в среднем на 1,8%. Подорожали Lada Granta и Niva Legend.

«Lada Granta — самый популярный и доступный новый автомобиль в России, а „Нива“ — самый доступный внедорожник с полным приводом. Увеличение цены на 40–50 тысяч рублей для таких машин является серьезной нагрузкой для их целевой аудитории. Еще больше усложняют ситуацию накрутки дилеров, допоборудование и возможные задержки в поставках», — сказал Баканов.

Он добавил, что «АвтоВАЗ» достаточно корректно и завуалированно сообщает о повышении цен, называя цифру в 1,8%. На первый взгляд, эта цифра не кажется пугающей. Однако формулировки компании относительно повышения по модельному ряду выглядят размыто. Не совсем ясно, идет ли речь о всем модельном ряде «АвтоВАЗа», включая дорогую модель Aurus, или только о конкретных машинах.

«Если обратиться к предыдущим новостям о повышении цен или изучить прайс-листы, можно предположить, что сумма увеличения составляет в среднем от 40 до 50 тысяч рублей. Это усредненные данные для разных моделей. Если рассматривать повышение не в процентах, а в рублях, то это достаточно ощутимо для бюджета, особенно, когда речь идет о самых доступных автомобилях на российском рынке», — отметил автоэксперт.

Баканов уточнил, что это повышение нельзя назвать критичным, но оно все же чувствительно. Например, базовые версии автомобилей, которые раньше стоили около 700 тыс. руб., теперь обойдутся значительно дороже. С другой стороны, нужно отметить, что на некоторые комплектации и модификации «АвтоВАЗ» не повышал цены с конца 2023 года.

Как повышают цены на авто?

«Большие компании, такие как „АвтоВАЗ“, обычно корректируют цены с интервалом в полгода или квартал. За счет крупных объемов производства они способны сглаживать инфляционные и рыночные факторы в отличие от небольших компаний, которые более чувствительны к колебаниям курсов валют. Однако общий тренд на рост цен сохраняется, и это касается всех автопроизводителей, включая китайские бренды», — констатировал он.

Эксперт уточнил, что также нужно учитывать то, что «АвтоВАЗ» активно модернизирует свои модели, восстанавливает пакет опций, утраченных ранее. Но, несмотря на все улучшения, речь идет о самых доступных и востребованных автомобилях. Дешевле них на рынке ничего нет, и у потребителя остается мало вариантов: либо брать то, что предлагают, либо идти на рынок подержанных авто, или копить на что-то другое.

«Особенно важно помнить, что значительная доля автомобилей приобретается в кредит. Повышение цен нужно рассматривать не только в рублях, но и в сроках кредитных обязательств. Именно здесь скрывается главный подвох: как долго потребитель будет выплачивать этот кредит.

В целом повышение цен неизбежно для всех автопроизводителей. Маленькие компании переписывают ценники чаще, большие — реже, но с большими интервалами. «АвтоВАЗ» в этом плане не исключение, но его повышение затрагивает самые массовые и доступные машины, что делает ситуацию особенно ощутимой для покупателей», — резюмировал Баканов.