сегодня в 10:03

Курс доллара обвалился до 92 рублей на межбанковском рынке

Курс доллара на межбанковском рынке в четверг утром рухнул до отметки в 92,5 рубля, следует из данных торгов на международном рынке Forex.

По данным на 09:48, доллар потерял 1,06% от своей стоимости.

Накануне Банк России понизил официальный курс американской валюты до 94,05 рубля. Доллар опустился ниже 95 рублей впервые с октября 2024 года.

Ранее специалист департамента стратегических исследований компании ТР Николай Вавилов рассказал, что говорить о долгосрочном тренде на снижение курса доллара рано, а коррекция временная.