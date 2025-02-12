Курс доллара падает: будет ли пробита отметка в 90 рублей?

Россиян предупредили, что курс доллара не упадет ниже 90 рублей в 2025 году

С начала февраля 2025 года курс доллара к рублю демонстрирует снижение, однако говорить о долгосрочном тренде рано. Это временная коррекция, обусловленная рядом факторов, сообщил РИАМО специалист департамента стратегических исследований компании ТР Николай Вавилов.

Во-первых, традиционное снижение деловой активности в начале года сокращает спрос на иностранную валюту, отмечает эксперт. Импортеры сокращают объемы закупок, что уменьшает потребность в долларах, а налоговый период стимулирует продажу валютной выручки экспортерами для уплаты обязательств в рублях.

Во-вторых, рубль поддерживают высокие процентные ставки в России, говорит Вавилов. Вложение в рублевые активы становится более выгодным, что привлекает капитал, особенно в условиях ожиданий смягчения денежно-кредитной политики США. Если ФРС действительно снизит ставки, доллар может ослабнуть глобально.

«Укрепления цен на нефть и газ также увеличивает поступления валюты в страну, создавая избыток предложения доллара на рынке. Внешнеэкономические условия пока благоприятствуют рублю, так как мировая экономика в целом демонстрирует умеренный рост», — комментирует экономист.

По его мнению, несмотря на текущую ситуацию, ожидать долгосрочного снижения курса доллара ниже уровня в 90 рублей не стоит.

«Как только краткосрочные факторы ослабнут, доллар может вернуться к росту, особенно если изменится политика российских финансовых властей, однако точно не на ближайшем заседании ЦБ РФ 14 февраля», — резюмировал Вавилов.