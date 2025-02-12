ЦБ установил официальный курс доллара ниже 95 рублей впервые с октября 2024 года

Хорошие новости для тех, кто планирует покупку валюты. Центральный банк (ЦБ) впервые с октября 2024 года установил курс американского доллара на отметке 94,05 рубля, понизив его на 1,75 рубля. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта ЦБ .

По данным Центробанка РФ, 13 февраля можно сэкономить при покупке долларов США, евро и юаней. По сравнению с предыдущим днем экономия на одном долларе составит почти 1,75 рубля, на евро — около 1,18 рубля, а на юане — более 25 копеек.

Особенно выгодная ситуация сложилась с европейской валютой, которая впервые за пять месяцев опустилась ниже отметки в 100 рублей — до 98,01 рубля.

Американская валюта тоже порадовала снижением до 94,05 рубля — такого выгодного курса не наблюдалось с начала октября 2024 года. Китайский юань установился на уровне 12,77 рубля, что тоже ниже предыдущих показателей в 13,03 рубля.