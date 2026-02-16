Россиянам рассказали, как сэкономить на национальных блюдах за границей

Турблогер и турагент Рада Минасина считает, что перед путешествием в другую страну полезно заранее составить список ее национальных блюд — это поможет оптимизировать бюджет и время, сообщает NEWS.ru .

«Перед поездкой за рубеж составьте примерное меню из желанных локальных блюд и определите, какие из них для вас приоритетнее. Если есть одно-два фирменных, ради которых стоит потратить больше, остальные приемы пищи можно сделать более экономными. Например, все знают, что в Вене стоит попробовать венский шницель, где-нибудь в Марселе — буйабес, а в Пекине — утку по-пекински. Да, это не всегда бюджетно, но точно стоит своих денег. Но вовсе не обязательно включать эти блюда в свой рацион каждый день. Также полезно заранее изучить ценовой уровень в регионе и выяснить, где предпочитают есть сами местные», — порекомендовала Минасина.

Она добавила, что в районах возле рынков, университетсов и промзон нередко встречается аутентичная кухня по более приятным ценам, чем на оживленных туристических улицах. По ее словам, рынки — отличная площадка, чтобы познакомиться с местными вкусами без существенных затрат.

Для экономии средств Минасина также предложила выбирать блюда из ланч-меню и комплексные обеды. Она отметила, что практически повсеместно рестораны предлагают в обеденное время дневные сеты или ланчи по фиксированной стоимости, которая существенно ниже вечерней. Выбрав такой вариант, можно за один раз оценить несколько местных блюд и избежать переплаты. Это особенно актуально в дни, насыщенные экскурсиями. Кроме того, многие заведения имеют комплексные предложения — это еще один шанс познакомиться с региональной кухней, не подрывая бюджет, добавила эксперт.

Помимо этого, Минасина посоветовала путешественникам использовать приложения с купонами и отзывами для поиска выгодных вариантов. Местные блогеры, по словам турагента, часто делятся информацией о «скрытых жемчужинах» — местах, куда не добираются туристические группы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.