Паром Seabridge не смог получить разрешение на заход в Сочи и вернется в Трабзон

Паром Seabridge, выполняющий первый за 14 лет рейс из Турции, не получил разрешения на заход в сочинский порт. Судно вернется в Трабзон, простояв на рейде более двух суток, сообщает РИА Новости .

«После двух с половиной суток ожидания парому отказали в заходе в порт Сочи. Паром возвращается в Трабзон, не высадив своих граждан на родную землю», — сказал гендиректор ООО «СВС Шиппинг», директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.

Судно Sea Bridge стартовало из Турции 5 ноября в 21:10 по московскому времени и прибыл в Сочи в четверг около 9:30. На борту находились 20 пассажиров. Россияне жаловались, что паром не может войти в порт Сочи, из-за чего у многих сгорели авиабилеты.

В пятницу дно судна, которое более суток ожидало швартовки в нескольких милях от берега, осмотрели водолазы. Затем паром направили в сторону внутреннего рейда порта.

Как рассказали в администрации Краснодарского края, причиной отказа в заходе парома Seabridge в сочинский порт стали нерешенные вопросы по части безопасности.

